Ни один из трех армейских вертолетов Ми-8 не может участвовать в тушении пожара

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

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Хотя в Вооруженных силах Литвы есть три вертолета Ми-8, способных тушить пожары, ни один из них не может отправиться в район Шилуте, где в пятницу произошел крупный пожар на торфяниках.

«Вооруженные силы Литвы используют три вертолета Ми-8, только один вертолет в настоящее время проходит обязательный технический осмотр , а два других вертолета не могут летать из-за ремонта», — заявил представитель Департамента коммуникации Вооруженных сил Литвы, капитан Витянис Милюшас.

Вертолеты Ми-8 оснащены оборудованием для сбора воды Bambi Bucket, которое способно доставлять до 2,5 тысяч литров воды к месту пожара.

Хотя в армии есть вертолеты Dauphin и Eurocopter, они не могут выполнять функцию пожаротушения.

Один из вертолетов Dauphin в пятницу вылетел к месту пожара с разведывательно-наблюдательной миссией.

В Шилутском районе (западная часть Литвы) во второй половине дня в пятницу загорелось 12 гектаров Тракседжяйского торфяника, туда перебрасывается противопожарная техника со всей Литвы. Горящий торфяник представляет собой часть эксплуатируемого Аукштумалского болота. По словам главы Регионального парка дельты Немана Жильвинаса Чесны, если огонь дойдет до верхового болота, то будет нанесен урон и флоре, и фауне.

В прошлом году вертолеты Вооруженных сил Литвы помогли потушить лесные пожары в Латвии и Швеции.

В 2016 году Ми-8 помогал тушить крупные пожары в Радвилишкском районе и Шяуляй, а в 2014 году разжег лесной пожар на Куршской косе.