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Нидерланды: из музея, закрытого на карантин, украдена картина Ван Гога

В Нидерландах из музея похитили картину Ван Гога
Фото: wikimedia.org

Картину Spring Garden художника Винсента ван Гога похитили из музея Singer Ларен, находящегося возле Амстердама, пишет  Dailymail. 

Отмечается, что музей был закрыт в связи с ограничительными мерами. Картина была предоставлена музею в аренду, а украли ее в ночь на 30 марта.

На картине 1884 года изображен весенний сад священника в Нуенене, городе, где в то время жил Ван Гог.  Директор музея Ян Рудольф де Лорм заявил голландским СМИ, что был шокирован кражей. Музей был закрыт 12 марта. Бандиты проникли внутрь, разбив стеклянную входную дверь.

Кражу картины расследуют правоохранительные органы. Стоимость работы не называется.

korrespondent.net

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