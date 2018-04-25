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Нидерланды официально перестали использовать название Голландия для обозначения страны

  • Фото pixabay.com

Нидерландские власти с 1 января 2020 года официально прекратили использовать название «Голландия» в качестве обозначения государства Нидерланды. Об этом сообщает радиостанция NOS.

Правительство стремится таким образом сместить акцент с определенных аспектов национальной жизни, с которыми эта страна обычно ассоциируется в мире, таких как культура отдыха с наркотиками и районом Красных фонарей в Амстердаме.

«С 1 января 2020 года компании, посольства, министерства и университеты будут использовать только официальное название нашей страны [Нидерланды], — отмечает радиостанция. — В течение четверти века [туристические] агентства представляли себя за границей как Голландия».

Министр внешней торговли Нидерландов Сигрид Кааг считает, что новое название представит страну в «современном стиле». В нидерландском совете по туризму заявили, что этот шаг направлен на изменение имиджа государства за рубежом.

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Ранее в министерстве иностранных дел страны пояснили, что Нидерландам необходим более унифицированный и скоординированный национальный брендинг: название Голландия является более распространенным, но ассоциируется исключительно с кварталом красных фонарей Амстердама и употреблением легких наркотиков. «Мы хотим представить Нидерланды как открытую, изобретательную и инклюзивную страну. Мы модернизировали наш подход», — заявили в пресс-службе министерства.

Новое название будет использоваться, в частности, на конкурсе песни «Евровидение-2020», который пройдет в голландском городе Роттердам. Название «Нидерланды» также будет использоваться во всех материалах, связанных с Олимпийскими играми 2020 года в Токио.

Отмечается, что сильнее всего отказ от названия Голландия повлияет на футбольную сборную страны и совет по туризму. Название Holland является мощным брендом для многих любителей спорта по всему миру, а основной сайт Совета по туризму располагается по адресу Holland.com. Совет также публикует обширные рекомендации по использованию бренда, известные как Holland Toolkit.

В то же время ребрендинг позволит регулировать поток туристов в страну: число посещающих Амстердам достигло уровня, который многие называют неприемлемым. Как рассказал голландский журналист Хуберт Смит, жители столицы приветствуют смену имиджа страны, так как не выдерживают потока туристов.

NEWSru.com

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