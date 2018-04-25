Нидерланды официально перестали использовать название Голландия для обозначения страны

Фото pixabay.com

Нидерландские власти с 1 января 2020 года официально прекратили использовать название «Голландия» в качестве обозначения государства Нидерланды. Об этом сообщает радиостанция NOS.

Правительство стремится таким образом сместить акцент с определенных аспектов национальной жизни, с которыми эта страна обычно ассоциируется в мире, таких как культура отдыха с наркотиками и районом Красных фонарей в Амстердаме.

«С 1 января 2020 года компании, посольства, министерства и университеты будут использовать только официальное название нашей страны [Нидерланды], — отмечает радиостанция. — В течение четверти века [туристические] агентства представляли себя за границей как Голландия».

Министр внешней торговли Нидерландов Сигрид Кааг считает, что новое название представит страну в «современном стиле». В нидерландском совете по туризму заявили, что этот шаг направлен на изменение имиджа государства за рубежом.