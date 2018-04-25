Нидерланды ослабляют карантин

Так, разрешается работа общественных центров, библиотек, театров, кинотеатров, музеев, бассейнов, парков развлечений. В помещениях с сидениями разрешено нахождение не более 30 посетителей, на открытом воздухе компании должны ограничиваться четырьмя людьми, а домой можно приглашать не более трех в день. Также рекомендуется посетителей пускать по предварительной записи.

Рестораны и кафе остаются закрытыми. Запрет на массовые мероприятия не снят.

В следующий раз пересмотр ограничений обещают 8 декабря.

По сравнению с концом октября, прирост новых заражений в Нидерландах постепенно идет на спад. В тот период показатели превышали 10-11 тысяч заболевших, а в последнюю неделю в стране с населением около 17 миллионов человек ежедневно регистрируют около 5-6 тысяч новых больных.