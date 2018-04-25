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Нидерланды ослабляют карантин

Фото из открытых источников

Правительство Нидерландов одобрило частичное ослабление карантина, введенное для борьбы с эпидемией коронавируса. Причиной этого стало снижения заболеваемости COVID-19, пишет NL Times.

«Цифры все еще слишком высокие, но тренд — на понижение, это хорошо. Мы надеемся, что сможем сделать осторожный промежуточный шаг в середине декабря. Есть большая потребность отпраздновать Рождество», — заявил премьер-министр страны Марк Рютте.

Ослабление карантина начало действовать с полуночи 17 ноября.

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Так, разрешается работа общественных центров, библиотек, театров, кинотеатров, музеев, бассейнов, парков развлечений. В помещениях с сидениями разрешено нахождение не более 30 посетителей, на открытом воздухе компании должны ограничиваться четырьмя людьми, а домой можно приглашать не более трех в день. Также рекомендуется посетителей пускать по предварительной записи.

Рестораны и кафе остаются закрытыми. Запрет на массовые мероприятия не снят.

В следующий раз пересмотр ограничений обещают 8 декабря.

По сравнению с концом октября, прирост новых заражений в Нидерландах постепенно идет на спад. В тот период показатели превышали 10-11 тысяч заболевших, а в последнюю неделю в стране с населением около 17 миллионов человек ежедневно регистрируют около 5-6 тысяч новых больных.

korrespondent.net

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