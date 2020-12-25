  • Началась подписка на 2021 год!
default image
С 27 декабря в Израиле будет введен жесткий карантин

Подробнее...
default image
Рыбалка в период карантина

Подробнее...
default image
В Великобритании открыли новый минерал

Подробнее...
default image
Об изменениях в программе переселения

Подробнее...
default image
Нидерланды ужесточают правила въезда в страну

Подробнее...
default image
Глава МИД: Во внешней политике не будет скачков

Подробнее...
default image
Рождество в условиях пандемии

Подробнее...
default image
От программы - к конкретным делам

Подробнее...
default image
ЕС начал получать первые партии COVID-вакцин

Подробнее...
default image
Медучреждения ждут добровольцев

Подробнее...
default image
Лидер Шотландии о сделке после Brexit: Нам нужна независимость

Подробнее...
default image
Умные технологии – лекарство от одиночества

Подробнее...
default image
Через 400 лет: церковь в Германии извинилась за уничтожение "ведьм"

Подробнее...
default image
Удручающая статистика

Подробнее...
default image
Рождественское поздравление Президента Литовской Республики Гитанаса Науседы и госпожи Дианы Науседене

Подробнее...
default image
Полиция возобновит контроль на дорогах, Кабмин скорректирует ограничения передвижения

Подробнее...
default image
В праздники синоптики обещают мокрый снег, гололед, на второй день Рождества - снег

Подробнее...
default image
Сейм разрешил применять для электронных СМИ тариф НДС в 5%

Подробнее...
default image
Сейм: максимальная субсидия за простои с января – 1,5 ММЗ

Подробнее...
default image
В Испании поставят на учёт отказавшихся от вакцины

Подробнее...
default image
Озвучен прогноз метеорологов на 2021 год

Подробнее...
default image
В США обнаружено произведение К. Варнялиса, почти 50 лет считавшееся пропавшим

Подробнее...
default image
Сейм Литвы: на вакцины и тесты – нулевой НДС

Подробнее...
default image
В столице Эстонии вводят локдаун

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы решил закупить дополнительные дозы вакцин COVID-19

Подробнее...
default image
Новый штамм коронавируса обнаружили еще в двух странах

Подробнее...
default image
За прошедшие сутки установлено 3799 новых случаев коронавируса

Подробнее...
default image
Великобритания и ЕС достигли соглашения о будущих отношениях и торговой сделке

Подробнее...
бел аэс атомная станция
На БелАЭС не реализованы рекомендации по безопасности – ГИБАЭ Литвы

Подробнее...
default image
Беларусь ответила на третий пакет санкций ЕС

Подробнее...
default image
Мы заложники ситуации в Великобритании – президент ассоциации Linavа

Подробнее...
default image
Великобритания ужесточит ограничения из-за распространения нового штамма коронавируса

Подробнее...
default image
Банку Luminor – штраф в размере 150 тыс. евро за нарушение закона о кредитах

Подробнее...
default image
Г. Ландсбергис вносит поправки об ограничении назначений на дипслужбу

Подробнее...
default image
В ЕС разрешили слияние крупных автопроизводителей

Подробнее...
default image
Прививки от COVID-19 по всей Литве в воскресенье планируют начать с 8 утра

Подробнее...
default image
Названы глобальные последствия пандемии COVID-19

Подробнее...
default image
Волонтеры и мэрии Литвы в среду призывают почтить жертв COVID-19

Подробнее...
default image
Врачи призывают людей обращаться за помощью, если они плохо себя чувствуют

Подробнее...
default image
В январе в водах Дании возобновят укладку Северного потока-2

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире,Туризм

Нидерланды ужесточают правила въезда в страну

Фото pixabay.com

В Нидерландах с 29 декабря ужесточают правила въезда в страну. Теперь прибывающие авиапассажиры будут обязаны предоставить отрицательный тест на COVID-19, сделанный не ранее чем за три дня до вылета. Об этом сообщает Reuters.

«Приезжающие, в том числе из стран ЕС, обязаны иметь при себе отрицательный тест ПЦР, сделанный не менее чем за 72 часа до прибытия», — заявил министр здравоохранения Нидерландов Уго де Йонге. 

Он уточнил, что пассажиры, которые не будут иметь результаты теста на руках, не будут допущены на борт. 

Кроме того, путешественникам, прибывающим в Нидерланды, предлагается пройти десятидневный карантин, даже если перед отъездом у них был отрицательный результат теста на COVID-19.

В Нидерландах также рассматривают возможность введения аналогичного требования для любых других форм коммерческих пассажирских перевозок, включая автобусы, паромы и поезда.

За все время пандемии в мире выявлено более 78 млн случаев заражения коронавирусом, из них более 1,7 млн — с летальным исходом.

Ранее новый штамм коронавируса был зафиксирован в таких странах, как Британия, Нидерланды, Дания, Австралия и Италия. Также сообщалось о похожей мутации вируса в ЮАР.

korrespondent.net

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.