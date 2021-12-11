Нидерланды введут запрет на фейерверки в новогоднюю ночь

Фото из открытых источников

Власти Нидерландов намерены ввести запрет на запуск фейерверков в новогоднюю ночь. О соответствующем решении объявил в пятницу и.о. вице-премьера, министра здравоохранения, благосостояния и спорта Хуго де Йонге, сообщает ТАСС.

По его словам, нагрузка на сферу здравоохранения уже очень велика из-за пандемии коронавируса, и это касается не только отделений интенсивной терапии, но также неотложной помощи и терапевтов. «Пока непонятно, какова будет ситуация к концу года, однако решение нужно принимать уже сейчас, — подчеркнул де Йонге. — Мы видели, что в прошлом году это помогло, поэтому имеет смысл сделать это в этом году опять».

В прошлом году с травмами, связанными с запуском фейерверков, в больницы обратились 108 человек. Обычно же в травмпункты попадают более тысячи человек.