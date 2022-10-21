Нидерланды вводят новые правила для беженцев из Украины

В Нидерландах с 1 ноября будут действовать новые правила в отношении украинских беженцев. Об этом сообщает правительственный портал.
«С 1 ноября 2022 года наклейка или документ О-документ от Службы иммиграции и натурализации (IND) обязательны для украинцев, которые находятся в Нидерландах из-за войны, при трудоустройстве», — сказано в сообщении.
Такая наклейка в паспорте является доказательством предоставления временной защиты и доступа к рынку труда.
Как известно, законы Нидерландов разрешают трудоустройство иностранных граждан только после получения работодателем соответствующего разрешения. Но для украинских беженцев власти решили сделать исключение.
Так, с 1 апреля действовало освобождение работодателей от обязательства получать разрешение на работу для украинцев. Это был переходный период. В течение этого периода была предоставлена возможность украинцам оформить все необходимые документы в IND, подтверждающие статус временно перемещенных лиц, который дает право работать в Нидерландах.
Эта переходная договоренность истекает 31 октября. Это означает, что с 1 ноября украинские беженцы могут продемонстрировать, что на них распространяется Директива о временной защите, только если у человека есть наклейка или O-документ, выданный IND.
Напомним, Еврокомиссия на год продлевает защиту для украинских беженцев.korrespondent.net