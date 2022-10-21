Нидерланды вводят новые правила для беженцев из Украины

Такая наклейка в паспорте является доказательством предоставления временной защиты и доступа к рынку труда.

Как известно, законы Нидерландов разрешают трудоустройство иностранных граждан только после получения работодателем соответствующего разрешения. Но для украинских беженцев власти решили сделать исключение.

Так, с 1 апреля действовало освобождение работодателей от обязательства получать разрешение на работу для украинцев. Это был переходный период. В течение этого периода была предоставлена ​​возможность украинцам оформить все необходимые документы в IND, подтверждающие статус временно перемещенных лиц, который дает право работать в Нидерландах.

Эта переходная договоренность истекает 31 октября. Это означает, что с 1 ноября украинские беженцы могут продемонстрировать, что на них распространяется Директива о временной защите, только если у человека есть наклейка или O-документ, выданный IND.

Напомним, Еврокомиссия на год продлевает защиту для украинских беженцев.