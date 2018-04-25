Нидерланды хотят покинуть ЕС

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Нидерланды так же как и Великобритания категорически не могут согласиться с финансовой стороной вопроса. Так же голландцев всерьёз волнует вопрос миграционной политики.

Положительные стороны того, что Нидерланды входят в состав ЕС пока всё же доминируют над недостатками. Однако, вполне вероятно, что в скором будущем покинуть ЕС захотят и другие страны. Дания, Швеция и Австрия уже на пути к принятию такого решения.

Британия ещё не покинула ЕС окончательно. Однако, срок принятия решения заканчивается в декабре. Следующая страна на очереди — Нидерланды. И этот процесс уже даже получил своё название — Nexit. Это слово является прототипом Brexit. К слову из английского словаря exit (оно переводится как выход), только прибавляется N, что означает Нидерланды.

Эксперты не оставляют никаких сомнений в том, что выход Нидерландов из ЕС состоится. Это лишь вопрос времени, утверждают они. Разговоры и обсуждения ходят лишь вокруг вопросов: Когда это случится и каков будет механизм выхода?

Очевидность вопроса не вызывает сомнений после итогов Европейского саммита, который состоялся на прошлой неделе. На саммите был принят союзный бюджет и разработан план по восстановлению экономики Next Generation EU в условиях кризиса. Решение принималось целых пять дней. Этот процесс сопровождался спорами и прениями со стороны лидеров государств. И как следствие, саммит наглядно продемонстрировал, как члены Европейского Союза способны отстаивать свои интересы.