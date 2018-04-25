Нигерийские мошенники ограбили безработных США на миллионы долларов

Преступники из Нигерии похитили миллионы долларов, предназначенных для поддержки потерявших работу в период карантина американцев.

Сложная и широко разветвленная схема, придуманная африканскими мошенниками, включала украденные идентификационные данные граждан США – номера социальных страховок, которые использовались для подачи заявлений на подставных лиц. Об этом пишет газета The New York Times.

Федеральные власти отмечают, что большинство липовых заявок было подано в штате Вашингтон, а также во Флориде, Массачусетсе, Северной Каролине, Оклахоме, Род-Айленде и Вайоминге. Эта махинация может похитить у государственных департаментов по безработице, которые штурмуют сегодня множество людей, потерявших работу и доход и отчаянно нуждающихся в финансовой помощи, сотни миллионов долларов.

Рой Дотсон, специальный агент Секретной службы, рассказал в интервью изданию, что следователи выясняют, кто стоит за этой атакой. Они, что в мошеннической схеме участвует сеть посредников в Соединенных Штатах. Спецслужбы опасаются, что злоумышленники получили доступ ко множеству персональных идентификационных данных, с помощью которых и наносят такой масштабный удар.