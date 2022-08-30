Нильсен на встрече с послами Литвы призвала сплотить силы во благо страны

По ее словам, поскольку безопасность включает в себя не только внешнее, но и внутреннее измерение, не менее важно искать решения и смягчать влияние инфляции на людей, заручаться поддержкой по важным внутриполитическим вопросам и принимать другие не менее важные решения в сферах экономики, энергетики, прав человека и демократии.

«Именно безопасность будет в центре внимания осенней сессии Сейма, которая начнется на следующей неделе. Именно эти вопросы доминировали и на весенней сессии, которая характеризовалась важными, содержательными и очень часто неотложными решениями, – цитируется в сообщении слова Чмилите-Нильсен. — Они были направлены на укрепление безопасности и обороны страны, мобилизацию международного сообщества, в первую очередь парламентов других стран, на помощь Украине и прекращение российской агрессии, а также на разностороннюю помощь беженцам и помощь литовскому народу, чтобы он почувствовал себя в большей безопасности, путем принятия необходимых законов и бюджетных изменений».

Спикер Сейма отметила, что перед лицом геополитических вызовов Сейм продемонстрировал образцовое единство при принятии решений, а парламентская дипломатия на всех уровнях, которая до сих пор не была столь интенсивной, дала результаты.

По словам Чмилите-Нильсен, еще в начале войны Сейм призывал к нефтяным санкциям, беспощадному давлению на режимы России и Белоруссии, предоставлению Украине статуса кандидата в члены Евросоюза, признанию действий России в Украине геноцидом, а саму Россию, государством, поддерживающим терроризм, парламент призывал и к созданию специального международного уголовного трибунала для расследования преступлений российской агрессии.

По словам лидера парламента, Москва явно рассчитывает на то, что по мере приближения зимы и роста цен на энергоносители стратегическое терпение ЕС и НАТО будет иссякать, поэтому необходимо продолжать всемерно поддерживать Украину и сохранять внимание международного сообщества, чтобы победить в этой борьбе.

«Наша цель — стать еще сильнее, когда осядет пыль войны в Украине. Для этого есть все возможности: членство Швеции и Финляндии в НАТО, возросшее понимание союзниками по Альянсу оборонных нужд восточных государств НАТО, снижение роли России на международной арене. Все, что нужно, это лишь победа Украины. И она будет, я не сомневаюсь», – сказала Чмилите-Нильсен.

Президент Гитанас Науседа, премьер-министр Ингрида Шимоните, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис в понедельник также встретились с руководителями литовских дипломатических миссий, миссий при международных организациях и консульских учреждениях.

Фото lrv.lt

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos nuotraukos/ Robertas Dačkus

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