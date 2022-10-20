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Нильсен: вопроса о признании Чечни нет в повестке внешней политики Литвы

Nuotrauka Viktorija Cmilyte-Nielsen/ twitter.com

Вопроса признания чеченской республики Ичкерия во внешней политике Литвы нет, заявила председатель сейма Виктория Чмилите-Нильсен после признания Чечни «временно оккупированной Россией» Верхновной Радой Украины.

«Принцип самоопределения наций закреплен в международных документах, он действует, и мы его уважаем. Что касается этого конкретного вопроса, его в повестке внешней политике Литвы нет», — отметила она.

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Во вторник Верховная Рада Украины приняла резолюцию, в которой признала чеченскую республику Ичкерию «временно оккупированной Россией».

Россия подавляет движение за независимость в этой мусульманской республике Северного Кавказа с 1994 года.

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