Нильсен: вопроса о признании Чечни нет в повестке внешней политики Литвы

Вопроса признания чеченской республики Ичкерия во внешней политике Литвы нет, заявила председатель сейма Виктория Чмилите-Нильсен после признания Чечни «временно оккупированной Россией» Верхновной Радой Украины.

«Принцип самоопределения наций закреплен в международных документах, он действует, и мы его уважаем. Что касается этого конкретного вопроса, его в повестке внешней политике Литвы нет», — отметила она.