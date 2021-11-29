Нобелевская лауреатка Мурад просит Литву помочь обеспечить безопасность езидов на границе

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Лауреат Нобелевской премии мира Надия Мурад просит у Литвы и других европейских стран помощи в обеспечении безопасности «сотен езидов» на границе с Беларусью и создании им возможности просить убежища.

«На границе и в лагерях сотни езидов. (…) Тем, кто добивается убежища, нужно помочь найти безопасный и законный путь его получить и снова не стать жертвами торговцев людьми», – сказала активистка журналистам после встречи с литовским премьером Ингридой Шимоните.

По ее словам, бегущий из Ирака и застрявшие в Беларуси, на границе с Европейским союзом (ЕС) езиды пострадали от геноцида: их эксплуатировали, они потеряли членов семей, дома, так что они нуждаются в помощи.

По словам нобелевского лауреата, возвращение в Ирак для езидов опасно, потому что там их безопасностью никто не занимается.

Езиды – курдская этнорелигиозная группа, проживающая преимущественно на севере Ирака.

Граждан Ирака больше всего среди мигрантов, которые в этом году пересекли и пытаются пересечь границу Литвы, Польши или Латвии из Беларуси.

Запад обвиняет режим Александра Лукашенко в организации потоков мигрантов и называет это гибридной атакой.

По словам Мурад, давление международной общественности необходимо, чтобы обеспечить и права езидов в Ираке.

«Работая с правительством Ирака, убедитесь, что диаспорам, испытавшим геноцид и насилие, предоставляется надлежащая помощь. (…) Помощь ЕС, предназначенная для Ирака, не доходит до людей, которые столкнулись с насилием и живут в лагерях», – сказала правозащитница.

«Они не были защищены, когда нападало «Исламское государство», они не защищены и сейчас», – добавила она.

По словам Мурад, часть езидов и сейчас живет в лагерях.

Посол доброй воли ООН по противодействию торговле людьми Мурад была одной из тысяч езидских женщин и девочек, которых в 2014 году во время своего масштабного нападения захватили джихадисты.

В плену этих женщин и девочек насиловали и увечили.

Во время этого нападения, которое ООН уже назвала предположительным геноцидом, джихадисты устраивали массовые экзекуции мужчин и женщин более старшего возраста. Мурад потеряла мать и шестерых братьев.

Захваченная в 2014 году в плен лауреат Нобелевской премии мира была насильно выдана замуж, подвергалась избиениям и изнасилованиям, однако ей удалось сбежать от своих мучителей.

Оказавшись на свободе, она стала организовывать кампании в защиту от геноцида проживающей на севере Ирака езидской диаспоры, насчитывающей около 500 тыс. человек.

Мурад получила Нобелевскую премию мира в 2018 году за борьбу с половым насилием во время войны и вооруженных конфликтов.