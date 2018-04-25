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Нобелевскую премию мира получил премьер Эфиопии

By Odaw — Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66598891

Нобелевскую премию мира 2019 года получил премьер-министр Эфиопии Абый Ахмед Али за вклад в урегулирование приграничного конфликта с Эритреей.

Награда присуждена ему с формулировкой: «За усилия по достижению мира и международного сотрудничества и в частности за решительные инициативы по разрешению приграничного конфликта с соседней Эритреей».

14 октября назовут лауреата премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (неофициально называемой «Нобелевской премией по экономике»).

Лауреаты Нобелевской премии 2019 года

Лауреатами Нобелевской премии в области медицины в этом году стали Уильям Келин (Гарвардский университет, США), Питер Рэтклифф (Оксфордский университет, Великобритания) и Грегг Семенца (Гарвардский университет, США) за «открытия того, как клетки реагируют и адаптируются к доступности кислорода». Эти ученые определили молекулярный механизм, который регулирует активность генов в ответ на различные уровни кислорода.

Лауреатами Нобелевской премии по физике стали канадский ученый Джеймс Пиблс «за теоретические открытия в области физической космологии» (половина премии), а также швейцарцы Мишель Майор и Дидье Кело «за открытие экзопланеты на орбите вокруг солнцеподобной звезды» (вторая половина премии).

Лауреатами Нобелевской премии по химии стали Джон Гуденоф, Стэнли Уиттинхэм и Акира Ёсино «за разработку литий-ионных батарей».

В этом году были присуждены две Нобелевские премии по литературе – за 2018 и 2019 годы. Лауреатами объявлены Ольга Токарчук (Польша) и Петер Хандке (Австрия/Германия).

Сумма каждой из Нобелевских премий в 2019 году составляет девять миллионов шведских крон (около 950 тысяч долларов). Церемония награждения лауреатов пройдет по традиции 10 декабря, в день кончины шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля.

Нобелевская премия мира за 2018 год

В прошлом году лауреатами Нобелевской премии мира стали конголезский врач Денис Маквеге и йезидка Надя Мурад. Премия была вручена им за их деятельность по борьбе с сексуальным насилием как методом ведения боевых действий.

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