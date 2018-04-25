Нобелевскую премию мира получил премьер Эфиопии

By Odaw — Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66598891

Нобелевскую премию мира 2019 года получил премьер-министр Эфиопии Абый Ахмед Али за вклад в урегулирование приграничного конфликта с Эритреей.

Награда присуждена ему с формулировкой: «За усилия по достижению мира и международного сотрудничества и в частности за решительные инициативы по разрешению приграничного конфликта с соседней Эритреей».

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/uGRpZJHk1B — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 11, 2019

14 октября назовут лауреата премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (неофициально называемой «Нобелевской премией по экономике»).

Лауреаты Нобелевской премии 2019 года

Лауреатами Нобелевской премии в области медицины в этом году стали Уильям Келин (Гарвардский университет, США), Питер Рэтклифф (Оксфордский университет, Великобритания) и Грегг Семенца (Гарвардский университет, США) за «открытия того, как клетки реагируют и адаптируются к доступности кислорода». Эти ученые определили молекулярный механизм, который регулирует активность генов в ответ на различные уровни кислорода.

Лауреатами Нобелевской премии по физике стали канадский ученый Джеймс Пиблс «за теоретические открытия в области физической космологии» (половина премии), а также швейцарцы Мишель Майор и Дидье Кело «за открытие экзопланеты на орбите вокруг солнцеподобной звезды» (вторая половина премии).

Лауреатами Нобелевской премии по химии стали Джон Гуденоф, Стэнли Уиттинхэм и Акира Ёсино «за разработку литий-ионных батарей».

В этом году были присуждены две Нобелевские премии по литературе – за 2018 и 2019 годы. Лауреатами объявлены Ольга Токарчук (Польша) и Петер Хандке (Австрия/Германия).

Сумма каждой из Нобелевских премий в 2019 году составляет девять миллионов шведских крон (около 950 тысяч долларов). Церемония награждения лауреатов пройдет по традиции 10 декабря, в день кончины шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля.

Нобелевская премия мира за 2018 год

В прошлом году лауреатами Нобелевской премии мира стали конголезский врач Денис Маквеге и йезидка Надя Мурад. Премия была вручена им за их деятельность по борьбе с сексуальным насилием как методом ведения боевых действий.