Ночные клубы Испании могут не работать до 2021 года

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По информации издания The Sun такие меры могут быть приняты в ночных заведениях нескольких знаменитых курортов страны, в частности, Мальорки, Менорки и Ибицы. Эти острова уже открыты для посещения туристов.

Также уточняется, что власти могут дать разрешение на возобновление работы клубов раньше только при условии появления вакцины против коронавирусной инфекции.

Представители испанских властей отмечают, что решение закрыть клубы до 2021 года было вызвано сложностью контроля над толпой, а также из-за большого риска для здоровья посетителей.