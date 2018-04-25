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Ночью не будет действовать контрольно-пропускной путь в Шальчининкай

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TOP,Новости,Приграничье

Ночью не будет действовать контрольно-пропускной путь в Шальчининкай

Фото pasienis.lt

В среду ночью по причине проведения технических работ на три часа будет остановлено движение через контрольный пропускной пункт (КПП) Шальчининкай, что на границе Литвы с Беларусью. 

Пересечение границы через этот КПП будет остановлено с 2 до 5 часов, сообщила Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ).

На этом пропускном пункте пройдет ремонт световодного кабеля, в это время не будут действовать каналы связи. По этой причине должностные лица не смогут выполнять процедуры проверки и будет остановлено движение на этом участке  литовско-белорусской границы.  

По данным СОГГЛ, за сутки в обе стороны на Шальчининкском КПП границу пересекают около 3000 лиц и около 200 транспортных средств.

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