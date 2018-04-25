TOP,Сегодня в мире

Нормандская встреча будет в сентябре

Фото kremin.ru

Встреча в нормандском формате с участием лидеров Украины, Германии, Франции и России по урегулированию ситуации на Донбассе может состояться уже в ближайшие недели. Об этом говорится в совместной декларации лидеров стран G7 по итогам саммита во Франции.

В декларации, размещенной на сайте администрации французского президента Эммануэля Макрона, говорится, что организацией нормандской встречи будут заниматься Германия и Франция.

«В ближайшие недели Франция и Германия организует саммит в нормандском формате для достижения ощутимых результатов», — сказано в документе.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что саммит в нормандском формате планируется в ближайшем будущем. Тогда же она добавила, что саммит по ситуации на востоке Украины состоится в Париже.

korrespondent.net

Последние новости

default image
Окончательное решение: Литва предлагает В.Синкявичюса на пост еврокомиссара

Подробнее...
default image
Британский парламент приостановил работу из-за Brexit

Подробнее...
default image
Скульптура певца Л.Коэна будет установлена в Вильнюсе

Подробнее...
default image
В России планируют производить фастфуд с пометкой «для пожилых»

Подробнее...
default image
У премьера Сквярнялиса лимфома первой стадии, он надеется выздороветь

Подробнее...
default image
США разрешили Литве покупку 500 бронированных внедорожников

Подробнее...
default image
Макрон: Европе пора пересмотреть отношения с РФ

Подробнее...
default image
В.Синкявичюс встретится с будущим главой Европейской комиссии У. фон дер Ляйен

Подробнее...
default image
США и Китай договорились возобновить торговые переговоры

Подробнее...
default image
Нормандская встреча будет в сентябре

Подробнее...
default image
МИД: утверждения Беларуси по поводу БелАЭС удивляют

Подробнее...
default image
Глава Банка Англии хочет создать новую резервную валюту

Подробнее...
default image
Э. Мисюнас станет вице-министром обороны, будет заниматься закупками

Подробнее...
default image
США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики

Подробнее...
default image
Беларусь не планирует устранить недостатки до пуска БелАЭС

Подробнее...
default image
Правительство примет окончательное решение по кандидатуре В.Синкявичюса в еврокомиссары

Подробнее...
default image
Молодежи в Германии становится меньше, студентов больше

Подробнее...
default image
Ryanair с ноября будет летать из Вильнюса в лондонский Саутенд

Подробнее...
default image
Правительство готовится помочь литовцам из Венесуэлы переехать в Литву

Подробнее...
default image
В Украине планируют модернизировать все АЭС

Подробнее...

Оставьте свой комментарий

avatar
600