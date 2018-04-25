Норвегия будет использовать вооруженные силы для патрулирования границ

Норвегия будет использовать часть своих вооруженных сил для патрулирования своей сухопутной границы, поскольку в соседней Швеции наблюдается значительный всплеск случаев инфицирования COVID-19.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на норвежские СМИ, на минувшей неделе власти королевства ужесточили ряд существующих коронавирусных ограничений, продлив, помимо прочего, меру пограничного контроля. Однако новое решение правительства подразумевает использование вооружённых сил Норвегии для оказания помощи полиции в осуществлении контроля над обширной территорией границ.

«Гражданские власти не имеют достаточных ресурсов для обеспечения соблюдения новых мер и обратились за помощью к Вооруженным силам», — говорится в заявлении Вооружённых сил Норвегии.

Шведско-норвежская граница является самой длинной в Европе. В свою очередь смертность от COVID-19 на душу населения в Швеции более чем в 10 раз выше, чем в Норвегии, которая ранее применила жесткие изоляционные меры.

В среду в Швеции выявлено 4,467 новых случаев инфицирования вирусом, а число жертв увеличилось на 25 человек, доведя общее число до 6082 смертей.