Норвегия и Дания ужесточают правила въезда на свои территории и советуют гражданам отказаться от путешествий за границу.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, правительство Норвегии распространило новые рекомендации для граждан страны с призывом отказаться от несущественных поездок внутри страны и за ее пределы.
Власти страны также представили новые правила въезда в страну, с требованием предварительной регистрации, тестов на наличие коронавируса за 72 часа до и в течение 24 часов после прибытия. Правила также будут применяться по отношению к гражданам Норвегии.
В соседней Дании правительство также посоветовало гражданам отказаться от путешествий в другие страны.
«Сейчас весь мир находится в красной зоне», — заявил на пресс-конференции в пятницу министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод, имея в виду растущее число инфицированных. По его словам, рекомендации для граждан подготовлены исходя из принципа предосторожности. «Если вы думаете о поездке за границу, просто откажитесь от этого», — сказал он.
Наряду с рекомендациями к собственным гражданам, правительство также ограничило въезд в Данию. Основное правило заключается в том, что иностранным гражданам, которые не проживают в Дании, воспрещается въезд в страну. Впрочем, существует ряд исключений. Въезд иностранцам может быть разрешен в случае уважительной причины и отрицательного теста на COVID-19 в течение 24 часов до прибытия.