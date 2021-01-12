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Норвегия и Дания ужесточают правила въезда на свои территории и советуют гражданам отказаться от путешествий за границу.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, правительство Норвегии распространило новые рекомендации для граждан страны с призывом отказаться от несущественных поездок внутри страны и за ее пределы.

Власти страны также представили новые правила въезда в страну, с требованием предварительной регистрации, тестов на наличие коронавируса за 72 часа до и в течение 24 часов после прибытия. Правила также будут применяться по отношению к гражданам Норвегии.