TOP,Сегодня в мире

Норвегия может закрыть границы для российских туристов

Фото pixabay.com

Норвегия может «при необходимости» закрыть границу для туристов из России. Об этом заявили в норвежском Минюсте.

Там отметили, что Норвегия готова ввести запрет на въезд для российских туристов, как сделала Финляндия, но будет рассматривать этот вариант в зависимости от ситуации на границе.

реклама

Как заявила министр юстиции и чрезвычайных ситуаций Эмили Энгер Мель, по сравнению с Финляндией в Норвегию прибывает меньше россиян, Стурскуг — единственный погранпереход с РФ. Однако при необходимости Норвегия быстро закроет границу, изменения могут вступить в силу в кратчайшие сроки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.