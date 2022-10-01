Норвегия может закрыть границы для российских туристов
Норвегия может «при необходимости» закрыть границу для туристов из России. Об этом заявили в норвежском Минюсте.
Там отметили, что Норвегия готова ввести запрет на въезд для российских туристов, как сделала Финляндия, но будет рассматривать этот вариант в зависимости от ситуации на границе.
Как заявила министр юстиции и чрезвычайных ситуаций Эмили Энгер Мель, по сравнению с Финляндией в Норвегию прибывает меньше россиян, Стурскуг — единственный погранпереход с РФ. Однако при необходимости Норвегия быстро закроет границу, изменения могут вступить в силу в кратчайшие сроки.