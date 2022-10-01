Норвегия может закрыть границы для российских туристов

Фото pixabay.com

Норвегия может «при необходимости» закрыть границу для туристов из России. Об этом заявили в норвежском Минюсте.

Там отметили, что Норвегия готова ввести запрет на въезд для российских туристов, как сделала Финляндия, но будет рассматривать этот вариант в зависимости от ситуации на границе.