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Норвегия намеревается сохранить ограничения на зарубежные поездки до 20 августа

Nuotrauka urm.lt

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на норвежские СМИ, об этом заявила премьер-министр королевства Эрна Сульберг на специальном мероприятии.

«Мы не хотим поддерживать эти ограничения дольше, чем должны, и в то же время мы хотим дать людям, а также туристической индустрии в этой стране как можно больше предсказуемости», — сказала Эрна Сульберг на пресс-конференции, посоветовав норвежцам провести отпуск в стране.

Отметим, что иностранцам, работающим в секторах, считающихся критически важными для Норвегии, такие как сельское хозяйство, рыболовство или нефтяная промышленность, уже разрешено въезжать в страну, хотя им по-прежнему необходимо пройти 10-дневный карантин по прибытию.

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