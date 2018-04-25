Норвегия открывает детские сады и разрешает поездки на дачу

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Детские сады в Норвегии вновь откроются после того, как были закрыты на фоне эпидемии коронавируса в стране. Об этом сообщило Норвежское телеграфное бюро.

При этом, отмечает издание, несмотря на открытие дошкольных учреждений, многие родители скептически отнеслись к такой возможности и решили, что продолжат оставлять детей дома, отмечает NTB.

С понедельника вступает в силу и другое послабление. Отныне норвежцам разрешены поездки на дачу.

В течение апреля, согласно решению кабмина, будет происходить постепенное открытие ряда ранее закрытых учреждений: вновь будут работать детсады и младшие классы школ, смогут вернуться в вузы студенты, заканчивающие обучение, откроются парикмахерские и другие предприятия, закрывшиеся из-за пандемии.

Число случаев заражения новым коронавирусом в Норвегии, по состоянию на воскресенье, увеличилось на 84, до 7 068. В стране от последствий коронавируса умерли 164 пациента, госпитализированы 148.