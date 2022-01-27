Норвегия отменяет карантин для непривитых туристов

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Как сообщает норвежская информационная служба Regjeringen, власти Норвегии решили отменить карантин при въезде для невакцинированных иностранцев.

Напомним, ранее въезжающие в Норвегию невакцинированные туристы и привитые препаратом, непризнанным в ЕС, должны были соблюдать 10-дневный карантин.

Теперь с 26 января непривитые туристы освобождаются от карантина. Сохраняются обязательные ПЦР-тесты при въезде и по прибытии вне зависимости от статуса вакцинации, а также необходимость регистрации на портале Еntrynorway.no до поездки.