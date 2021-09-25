Норвегия отменяет все карантинные ограничения

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Власти Норвегии с сегодняшнего дня отменяют карантинные правила и ограничения, действовавшие в стране во время пандемии. Об этом сообщает Reuters.

Так, премьер-министр Норвегии Эрна Сольберг сообщила, что социальное дистанцирование больше не будет требоваться, ночные клубы могут снова открыться, а рестораны вернуться к работе.

«Прошел 561 день с тех пор, как мы ввели самые жесткие меры в Норвегии в мирное время… Теперь пришло время вернуться к нормальной повседневной жизни», — сказала она.