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Норвегия потратила миллиарды евро на военные операции в других странах

  • Автор: Forsvarets mediesenter / Erik Drabløs — Forsvarets mediesenter / Erik Drabløs, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=13577164

Норвегия потратила миллиарды на военные операции в других странах.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на норвежские СМИ, начиная с 1990 года участие Норвегии в военных операциях за рубежом обошлось чуть более 32 млрд норвежских крон (около 3,234 млрд евро по нынешнему курсу).

Информацию об этом обнародовал министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен в ответ на письменный запрос ряда политических партий страны. По словам Франка Бакке-Йенсена, общие расходы на военные операции в других странах в 1990-1988 гг. составили 7,17 млрд норвежских крон. В свою очередь в 1999–2019 годах Норвегия потратила почти 24,9 млрд норвежских крон на международные военные операции.

С 2000 по 2004 год военные операции в других странах обошлись норвежской казне в общей сложности в 7,7 млрд норвежских крон, что больше чем за 1990-1988 гг. Причина в связи с которой вооруженные силы потратили больше средств в период с 2000 по 2004 год чем в предыдущие годы кроется в участии в большем количестве военных операций. За этот период норвежские военные участвовали в операциях на Ближнем Востоке, в Боснии-Косово, Афганистане и Ираке.

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Тем не менее в последние годы расходы на военные операции за рубежом несколько снизились. С 2015 по 2019 год на эти цели направлено более 3,3 млрд норвежских крон (около 333 миллионов евро). Деньги были потрачены на операции в Ираке, Афганистане и Мали, а также на другие операции.

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