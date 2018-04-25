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Норвегия позволяет заключенным отбывать наказание дома в качестве меры по борьбе с коронавирусом.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на норвежские СМИ, по данным норвежской исправительной службы, из тюрем Норвегии выпущено около сотни осужденных преступников, для уменьшения плотности и оказания помощи тюремным властям в борьбе с распространением коронавируса.

Согласно пресс-релизу, распространенному в пятницу, теперь 94 заключенных отбывают наказание дома после того, как они были оснащены специальными мониторами движения, прикрепленных к голеностопному суставу.

«Эпидемия коронавируса является серьезной проблемой как для заключенных, так и для персонала тюрем», — говорится в пресс-релизе директора норвежской исправительной службы Лизы Саннеруд.

Следует отметить, что помимо прочего в перечне мер по борьбе с вирусом COVID-19, 15 марта текущего года властями Норвегии был введен запрет на посещение тюрем. На тот момент около 311 человек отбывали наказание дома с помощью мониторов голеностопного сустава, однако теперь число таких арестантов составляет 405.

В соответствии с законом о коронавирусе в Норвегии, который был принят 24 марта, заключенные, отбывающие наказание менее шести месяцев, а также лица, отбывающие последние шесть месяцев более длительного срока, могут получить право отбывания наказания в домашних условиях после того, как они получают мониторы отслеживания движения.