Норвегия разместила противодронные ситстемы на своих нефтегазовых объектах

Фото pexels.com

Норвежское издание VG сообщает, что норвежская полиция разместила противодронные ситстемы вблизи норвежских нефтегазовых объектов. При этом отмечается, что в последние недели нефтяные компании сообщают об участившихся случаях появления неопознанных объектов вблизи нефтяных платформ.

В свою очередь, на прошлой неделе Норвежское управление по безопасности нефтепродуктов выпустило предупреждение о повышенном риске аварий, а также о возможности целенаправленных атак.