Норвегия разместила противодронные ситстемы на своих нефтегазовых объектах

Норвежское издание VG сообщает, что норвежская полиция разместила противодронные ситстемы вблизи норвежских нефтегазовых объектов. При этом отмечается, что в последние недели нефтяные компании сообщают об участившихся случаях появления неопознанных объектов вблизи нефтяных платформ.
В свою очередь, на прошлой неделе Норвежское управление по безопасности нефтепродуктов выпустило предупреждение о повышенном риске аварий, а также о возможности целенаправленных атак.
Как сообщила начальник норвежской полиции Бенедикт Бьорнланд, противодронные ситстемы были установлены для выявления объектов и в целях сдерживания. По соображениям безопасности информация о количестве и расположении нефтегазовых месторождений, на которых установлены беспилотные детекторы, не разглашается.
Также вооруженные силы Норвегии усилили патрулирование энергетических объектов после взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Великобритания, Германия и Франция также участвуют в оказании помощи в мониторинге этих областей.polskieradio.pl