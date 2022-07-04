Норвегия снизит добычу газа из-за забастовки — Bloomberg

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Норвежская организация менеджеров и руководителей (Lederne) не достигла соглашения с профсоюзами о повышении зарплат работников добывающих компаний и объявила забастовку. Это приведет к сокращению суточного экспорта газа из Норвегии на 13%, сообщает Bloomberg в понедельник, 4 июля.

На период забастовки временно прекратится добыча на трех морских месторождениях с 5 июля и еще на трех – к концу недели.