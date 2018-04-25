Норвегия увеличивает расходы на оборону.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на пресс-релиз правительства Норвегии, сегодня правительство этой страны представило новый долгосрочный план развития вооруженных сил. Помимо увеличения государственных расходов на оборону, план подразумевает укрепление подготовки личного состава и устранение ряда существующих проблем.

«Правительство продолжает вкладывать значительные средства в оборону и безопасность, чтобы Норвегия оставалась надежным и ответственным партнером на северном фланге Североатлантического союза, заявил министр обороны Норвегии Франк Бакке-Дженсен. В новом долгосрочном плане уточняется увеличение военного бюджета Норвегии на ближайшие восемь лет с тем, чтобы к 2028 году расходы на оборону увеличились на 16,5 млрд. норвежских крон (более 1,42 млрд. евро). Мы также продолжим работу по выявлению экономически эффективных решений, где это возможно, как при проведении повседневных операций, так и при приобретении нового оборудования», — заявил министр обороны Норвегии Франк Бакке-Дженсен.