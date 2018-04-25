  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
  • Скоро начнётся подписка на 2020 год!
default image
Переходим на зимнее время

Подробнее...
default image
Норвегия выделит Украине 4 млн долларов

Подробнее...
default image
Кабмин одобрил запрет на демонстрацию табачной продукции в магазинах

Подробнее...
default image
Музеи Литвы можно посетить бесплатно в последнее воскресенье месяца

Подробнее...
default image
Парламент Франции принял закон о легализации марихуаны

Подробнее...
default image
Литва намерена участвовать в делах о "Северном потоке" в суде ЕС

Подробнее...
default image
В Эстонию прибудут танки нового британского подразделения

Подробнее...
default image
Пожары на севере Калифорнии набирают силу

Подробнее...
default image
В Литве появятся шумозащитные ограждения у железнодорожных станций

Подробнее...
default image
Германию охватили "тракторные" демонстрации

Подробнее...
default image
С места пожара в Алитусе планируется начать вывоз опасных отходов

Подробнее...
default image
Министр энергетики Литвы обсудит с вице-президентом ЕК М. Шефчовичем синхронизацию

Подробнее...
default image
В НАТО создали новое командование спецопераций

Подробнее...
default image
Компании, торгующие ортопедическими товарами подозреваются в присвоении 1 млн евро

Подробнее...
default image
В ЕС не договорились об отсрочке Brexit

Подробнее...
default image
В России готовятся к воссозданию системы медвытрезвителей.

Подробнее...
default image
Расходы на приобретение жилья в Литве

Подробнее...
default image
В честь Греты Тунберг назвали новый вид жука

Подробнее...
default image
У Литвы будет полицейский атташе в Великобритании

Подробнее...
default image
На аукционе две хурмы продали за $6,5 тысячи

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Норвегия выделит Украине 4 млн долларов

Фото из открытых источников

Правительство Норвегии приняло решение выделить на финансирование проекта сотрудничества с Украиной в сфере охраны здоровья около 4 млн долларов. Об этом сообщает посольство Украины в Норвегии.

Как отметил посол Украины в Норвегии Вячеслав Яцюк, такое решение открывает путь к созданию нового направления взаимовыгодного сотрудничества между странами.

«Особенно важное значение для Украины имеет то, что одна из главных целей проекта направлена на улучшение услуг украинской медицины в области физической и психологической реабилитации, предоставляемых раненым украинским военнослужащим и другим пострадавшим гражданам», – сказал дипломат.

Проект также предусматривает сотрудничество в защите от инфекционных заболеваний и профилактике и лечении некоторых видов болезней. Для воплощения проекта, которое начнется в этом году, будут привлечены ряд лечебных и научно-исследовательских учреждений Украины и Норвегии.

Расходы, связанные с реализацией проекта, будут распределены между Украиной и Норвегией.

«Правительство Украины высоко ценит решение правительства Норвегии выделить на цели финансирования проекта 37 млн норвежских крон (около 4 млн долларов США)», – подчеркнул Яцюк.

Ранее сообщалось, что Германия выделит Минобороны Украины 1,5 млн евро для приобретения медицинского оборудования. Средства будут выделены на приобретение мобильных рентген-аппаратов, цифровых хирургических машин и ангиографов.

korrespondent.net
реклама

реклама

афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600
Click to listen highlighted text!