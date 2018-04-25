Норвегия выделит Украине 4 млн долларов

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Правительство Норвегии приняло решение выделить на финансирование проекта сотрудничества с Украиной в сфере охраны здоровья около 4 млн долларов. Об этом сообщает посольство Украины в Норвегии.

Как отметил посол Украины в Норвегии Вячеслав Яцюк, такое решение открывает путь к созданию нового направления взаимовыгодного сотрудничества между странами.

«Особенно важное значение для Украины имеет то, что одна из главных целей проекта направлена на улучшение услуг украинской медицины в области физической и психологической реабилитации, предоставляемых раненым украинским военнослужащим и другим пострадавшим гражданам», – сказал дипломат.

Проект также предусматривает сотрудничество в защите от инфекционных заболеваний и профилактике и лечении некоторых видов болезней. Для воплощения проекта, которое начнется в этом году, будут привлечены ряд лечебных и научно-исследовательских учреждений Украины и Норвегии.

Расходы, связанные с реализацией проекта, будут распределены между Украиной и Норвегией.

«Правительство Украины высоко ценит решение правительства Норвегии выделить на цели финансирования проекта 37 млн норвежских крон (около 4 млн долларов США)», – подчеркнул Яцюк.

Ранее сообщалось, что Германия выделит Минобороны Украины 1,5 млн евро для приобретения медицинского оборудования. Средства будут выделены на приобретение мобильных рентген-аппаратов, цифровых хирургических машин и ангиографов.