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Norwegian Air расширяет летную сетку из Литвы в Скандинавию

Photo by Riik@mctr on Foter.com / CC BY-SA

Норвежская авиакомпания Norwegian Air Shuttle в следующем году начнет летать из Паланги в Стокгольм и Копенгаген, а также из Каунаса в Осло. 

«Мы видим все растущий спрос на рейсы между странами Скандинавского региона и Литвой», – утверждает в пресс-релизе представитель компании по связям с общественностью Магнус Томас.

Глава отдела авиационных услуг компании-оператора аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai Ауримас Стиклюнас сказал, что эти новые направления стартуют в начале летного сезона следующего года, то есть в конце марта. 

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Из Паланги в столицу Швеции Стокгольм Norwegian Air будет летать по четвергам и воскресеньям, а в столицу Дании — Копенгаген – по вторникам и субботам, из Каунаса в норвежскую столицу Осло самолеты авиакомпании будут летать по средам и субботам. 

Этой осенью компания начала летать из Паланги в норвежский город Берген. 

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