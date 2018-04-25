Norwegian Air расширяет летную сетку из Литвы в Скандинавию

Норвежская авиакомпания Norwegian Air Shuttle в следующем году начнет летать из Паланги в Стокгольм и Копенгаген, а также из Каунаса в Осло.

«Мы видим все растущий спрос на рейсы между странами Скандинавского региона и Литвой», – утверждает в пресс-релизе представитель компании по связям с общественностью Магнус Томас.

Глава отдела авиационных услуг компании-оператора аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai Ауримас Стиклюнас сказал, что эти новые направления стартуют в начале летного сезона следующего года, то есть в конце марта.