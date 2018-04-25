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Norwegian Air Shuttle объявила о временном закрытии примерно 3000 авиарейсов

Photo by Riik@mctr on Foter.com / CC BY-SA

Крупная бюджетная авиакомпания Norwegian Air Shuttle объявила, что отменит «примерно 3000 рейсов» с середины марта до середины июня, в связи с распространением коронавируса и падением продаж авиабилетов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, количество отмененных рейсов составляет 15 процентов пропускной способности авиакомпании.

В Norwegian Air Shuttle заявили, что отмена рейсов повлияет на всю существующую сеть авиакомпании. “Затронутые решением клиенты, в свою очередь, получат информацию об этих изменениях, как только они произойдут», — говорится в заявлении компании.

В компании отметили, что новое решение может повлиять на значительное число сотрудников компании. «К сожалению, отмены затронут значительную часть наших коллег в авиакомпании. Мы начали официальные консультации с нашими профсоюзами относительно временных увольнений членов летного экипажа, а также сотрудников на местах и в офисах», — заявил генеральный директор Norwegian Air Shuttle Якоб Шрам.

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Отметим, что авиакомпании всего мира столкнулись со снижением числа пассажиров ввиду развития кризиса с распространением коронавируса COVID-19. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) на прошлой неделе подсчитала, что потери доходов авиакомпаний из-за нового коронавируса могут варьироваться от 63 миллиардов долларов до 113 миллиардов долларов, в зависимости от масштабов распространения вируса.

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