Norwegian Air Shuttle объявила о временном закрытии примерно 3000 авиарейсов

Крупная бюджетная авиакомпания Norwegian Air Shuttle объявила, что отменит «примерно 3000 рейсов» с середины марта до середины июня, в связи с распространением коронавируса и падением продаж авиабилетов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, количество отмененных рейсов составляет 15 процентов пропускной способности авиакомпании.

В Norwegian Air Shuttle заявили, что отмена рейсов повлияет на всю существующую сеть авиакомпании. “Затронутые решением клиенты, в свою очередь, получат информацию об этих изменениях, как только они произойдут», — говорится в заявлении компании.

В компании отметили, что новое решение может повлиять на значительное число сотрудников компании. «К сожалению, отмены затронут значительную часть наших коллег в авиакомпании. Мы начали официальные консультации с нашими профсоюзами относительно временных увольнений членов летного экипажа, а также сотрудников на местах и в офисах», — заявил генеральный директор Norwegian Air Shuttle Якоб Шрам.