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Нота Москвы по торговле электроэнергией свидетельствует о правильности действий Литвы

Фото BFL

В связи с тем, что Москва призвала Литву пересмотреть готовящуюся совместную методику торговли электроэнергии трех Балтийских стран, министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас заявил, что это означает правильность действий Балтийских стран.

«Эта нота означает, что наши действия в регионе, по поиску Балтийскими странами общих решений для блокады Белорусской АЭС действительно правильные», – сказал в четверг министр в интервью радиостанции Ziniu radijas. 

По его словам, естественно, что Россию не удовлетворяет консенсус Балтийских стран по отказу от закупки электроэнергии  после запуска  БелАЭС в Островце, поскольку это сократит возможности импорта российской электроэнергии в Балтийские страны. 

«Торговля с Россией сокращается на треть, и естественно, что для России этот вопрос сокращения объемов является достаточно болезненным, и по этой причине получена такая нота», – сказал Ж. Вайчюнас.

По его словам, в связи с этой ситуацией Балтийские страны не планируют изменений. Он также подчеркнул, что совместное решение стран понимает и Еврокомиссия.  

Министр энергетики России Александр Новак на этой неделе прислал ноту министру энергетики Литвы Ж. Вайчюнасу, в которой призывает не применять дополнительный коэффициент в отношении и так сократившейся торговли электроэнергией через латвийско-российскую перемычку ЛЭП. Именно этот коэффициент Москва оценивает как основной негативный элемент методики. 

Москва также призывает открыть для торговли российско-эстонскую перемычку, которая согласно новой методике будет закрыта. 

Новую методику уже согласовали операторы энергопередающих систем стран Балтии, однако ее еще должны утвердить национальные регуляторы. Председатель Государственного совета по регулированию энергетики Инга Жилене сказала BNS во вторник, что нынешний проект методики не способствует проведению в жизнь направленного на бойкот электричества с БелАЭС литовского закона, и что ее нужно совершенствовать. 

Ж. Вайчюнас надеется, что новая методика будет утверждена до ноября, когда Беларусь намерена подключить БелАЭС к системе электропередачи. 

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