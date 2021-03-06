Novaturas уже вернул клиентам более 9,3 млн евро

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Один из крупнейших туроператоров в странах Балти Novaturas заканчивает расчеты с клиентами за не состоявшиеся в прошлом году поездки — в Литве, Латвии и Эстонии уже возвращено более 9,3 млн евро, сообщила компания.

Литовским клиентам возвращено 4 млн евро — 98% всех уплаченных клиентами денег. В Латвии и Эстонии расчеты завершены — там возвращено 1,4 млн евро и 3,9 млн евро соответственно. Компания утверждает, что в начале марта будут произведены расчеты с последними клиентами.