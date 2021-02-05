Фото Департамент внутренней безопасности США

Новая администрация США увеличивает квоту приема беженцев из-за рубежа и намерена довести ее до 125 тыс. человек в этом году. Об этом заявил в четверг американский президент Джо Байден, выступая в Госдепартаменте США с речью, в которой раскрыл основные направления своей внешней политики, передает ТАСС.

«Сегодня я подпишу указ, который начнет тяжелую работу по восстановлению нашей программы по приему беженцев с целью помочь удовлетворить беспрецедентные глобальные потребности. Потребуется время, чтобы восстановить то, чему был нанесен такой серьезный ущерб. Но это именно то, что мы собираемся сделать. Этот указ позволит нам восстановить квоту приема беженцев до 125 тыс. человек за первый полный финансовый год (начинается в стране с 1 октября — прим. ТАСС) [новой] администрации [США]», — сказал глава государства.

Во время президентства Дональда Трампа была уменьшена квота на прием беженцев с 85 тыс. в 2016 финансовом году до 15 тыс. человек в 2021 финансовом году — самый низкий показатель с момента принятия закона о беженцах в 1980 году.