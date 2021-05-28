Новая атака телефонных мошенников

Swedbank отмечает, что сотрудники банка никогда не звонят клиентам, чтобы узнать информацию о кодах платежной карты или Smart-ID пользователя онлайн-банкинга.

Даже если на экране телефона отображается номер телефона банка или что-то подобное и обращаются по имени, настоятельно рекомендуется не терять бдительность. Мошенники постоянно ищут новые способы создать впечатление, будто они звонят из банка. Для этого часто используются конкретные имена и фамилии реальных сотрудников банка с указанием их точных обязанностей.

Эксперты по безопасности Swedbank советуют при получении подозрительного звонка немедленно завершить разговор и никоим образом не разглашать личную информацию (данные учетной записи онлайн-банка, данные платежных карт, коды Smart-ID).

Если информация посторонним все-таки была предоставлена​​, жителям настоятельно рекомендуется немедленно сообщить об этом в свой банк и как можно скорее связаться с правоохранительными органами.