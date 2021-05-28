Новая атака телефонных мошенников

Эксперты по безопасности Swedbank предупреждают, что в последние дни увеличилось количество мошеннических звонков жителям страны. В этом случае звонки отличаются тем, что мошенники общаются на русском языке через чат-приложение Viber.
Тактика основана на том, что мошенники, выдавая себя за банковских служащих, пытаются привлечь внимание собеседника якобы зафиксированным незаконным движением средств на лицевом счете, которое необходимо пресечь. Для этих действий они запрашивают данные платежной карты или подключения для входа в личный интернет-банк.
Swedbank отмечает, что сотрудники банка никогда не звонят клиентам, чтобы узнать информацию о кодах платежной карты или Smart-ID пользователя онлайн-банкинга.
Даже если на экране телефона отображается номер телефона банка или что-то подобное и обращаются по имени, настоятельно рекомендуется не терять бдительность. Мошенники постоянно ищут новые способы создать впечатление, будто они звонят из банка. Для этого часто используются конкретные имена и фамилии реальных сотрудников банка с указанием их точных обязанностей.
Эксперты по безопасности Swedbank советуют при получении подозрительного звонка немедленно завершить разговор и никоим образом не разглашать личную информацию (данные учетной записи онлайн-банка, данные платежных карт, коды Smart-ID).
Если информация посторонним все-таки была предоставлена, жителям настоятельно рекомендуется немедленно сообщить об этом в свой банк и как можно скорее связаться с правоохранительными органами.