Новая директива ЕС, касающаяся отпуска по уходу за ребёнком

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В ближайшие три года в Литве вступит в силу директива ЕС, которая регламентирует каким образом родители ребенка смогут распоряжаться своим оплачиваемым отпуском после рождения ребенка.

Основной задачей директивы является установление для мужчины и женщины равных прав, вовлечение мужчины в жизнь семьи и желание помочь женщине оставаться востребованной на рынке труда.

Пока непонятно, каким именно образом директива будет применяться в нашей стране.

В министерстве соцзащиты и труда приводят пример Швеции. Общая продолжительность оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком составляет в этой стране 16 месяцев, однако каждый из родителей не может отдать другому 3 оплачиваемых месяца отпуска по уходу за ребенком. Это значит, если семья решает смотреть за ребёнком на протяжении всего периода, родители могут распределять уход, однако не может быть так, чтобы один из родителей сидел с ребенком все 16 месяцев – минимум 3 месяца зарезервированы для другого родителя. Если, например, отец не хочет оставлять работу, он не сможет эти 3 месяца передать матери ребёнка, и общая продолжительность оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком составит лишь 13 месяцев, а не 16.

Отметим, что в Литве работодатели предоставляют оплачиваемый отпуск после рождения ребёнка продолжительностью 12 или 24 месяца, при этом минимальные требования составляют 8 месяцев. Значит, этот период так и останется, поскольку в директиве говорится, что страны, в которых уже действуют лучшие услуги, не могут ухудшить положение жителей, руководствуясь этим документом.

Подробнее о том, как новую директиву оценивают представители правительства, работодателей и родителей, можно прочитать на странице министерства социальной защиты и труда socmin.lrv.lt.

Подготовлено по материалам СМИ