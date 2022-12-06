Новая доктрина России: ориентация на Китай, Индию и Иран

«Реальность такова, что последнее десятилетие, помимо традиционного взаимодействия с партнерами по СНГ, Россия поддерживает прочные, дружеские отношения с Китаем, укрепляет сотрудничество с Индией, Вьетнамом, Индонезией, другими государствами Юго-Восточной Азии, параллельно активизируются наши связи с Ираном, странами Ближнего Востока, Турцией, с арабским, мусульманским миром в целом», – заявил чиновник.

Он подчеркнул, что и российская торговля с азиатскими странами на данный момент значительно опережает торговый оборот с западными странами. Отметим, что после вторжения в Украину США и ЕС ввели против России жесткие санкции.

Ушаков призвал строить новый мировой порядок на основе многополярности. «Россия намерена действовать сообща с партнерами, «то есть теми странами, которые ценят свой суверенитет и предпочитают сотрудничество бессмысленной конфронтации, странами, которым чужда русофобия и вообще все фобии», – цитирует его агентство «Интерфакс».