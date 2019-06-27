Транспорт

Новая дорожная разметка в столице

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

С начала весны Вильнюсское самоуправление проводит работы по обновлению дорожной разметки на столичных улицах.

В общей сложности будет обновлено около 750 км перекрестков, велодорожек, пешеходных переходов, полос для общественного транспорта и парковочных мест. Как сказали представители мэрии, на это уйдет около 400 тонн краски. В нынешнем году на эти цели выделено на 20% больше средств, чем в прошлом, а конкретно 950 тыс. евро.

Работы по обновлению дорожной разметки занимают разное количество времени и зависят от длины и ширины улицы, а также от состояния дорожного покрытия. Процесс идет гораздо быстрее, когда жители вовремя убирают свои автомобили из рабочих зон. По словам представителя самоуправления Томаса Камайтиса, Вильнюсская мэрия убедительно просит жителей и гостей столицы убирать автомобили, чтобы техника смогла надлежащим образом обновить дорожную разметку.

В первую очередь дорожную разметку обновляют на главных улицах города, по которым в течение суток проезжает наибольшее количество транспортных средств, и только потом берутся за обновление транзитных и квартальных улиц.   Обновление дорожной разметки осуществляется по ночам и по выходным дням. Во время таких работ может быть ограничено транспортное движение. Все работы по обновлению дорожной разметки планируют завершить еще до осени этого года.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt                  

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