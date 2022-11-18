Новая инициатива ЮНИСЕФ: защитить детей от последствий изменения климата

«Риски, связанные с изменением климата, больше не являются гипотетическими. И даже если мы работаем над повышением устойчивости сообществ к климатическим катастрофам, мы должны повысить эффективность предупреждения рисков для наших детей», – добавила Карин Хулсхоф.

Дети и молодежь являются критически уязвимой группой населения, которая в наибольшей степени подвержена риску стихийных бедствий и воздействию изменения климата, включая последствия экстремальных погодных явлений, таких как циклоны. В прошлом году ЮНИСЕФ подсчитал, что ежегодно 400 миллионов детей (почти каждый шестой ребенок в мире) страдают в результате нашествия циклонов.

Пилотный проект инициативы «Сегодня и завтра» реализуют в восьми странах: Бангладеш, Вануату, Гаити, Коморские острова, Мадагаскар, Мозамбик, Соломоновы острова и Фиджи.

На эти цели необходимо 30 миллионов долларов, и ЮНИСЕФ призывает частных и государственных партнеров помочь с финансированием. Германия и Великобритания в рамках недавно запущенного «Глобального щита» против климатических рисков уже поддержали проект.

По данным ЮНИСЕФ, из-за изменения климата циклоны и вызываемые ими бедствия, такие как наводнения и оползни, становятся все более частым явлением, а их последствия в глобальном масштабе причиняют существенную часть ущерба.

Исследования ЮНИСЕФ показали, что инвестиции, снижающие опасность циклонов и других стихийных бедствий и негативное воздействие от них, могут значительно снизить общий климатический риск для миллионов детей.

«ЮНИСЕФ является первым учреждением ООН, а также одной из крупнейших гуманитарных организаций в мире, которая предоставила страховое покрытие риска стихийных бедствий для защиты детей, молодежи и родителей, особенно матерей», – сказал Саймон Янг, старший директор Центра по климату и устойчивости в международной компании WTW, которая разработала страховку, которая составляет основу инициативы «Сегодня и завтра».