Новая модель финансирования спорта

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Сейм Литвы изменил порядок налогообложения организаторов лотерей – с июля следующего года они должны будут платить в государственный бюджет налог в размере 13% стоимости распространенных билетов, сообщает BNS.

Национальный олимпийский комитет Литвы (НОКЛ) и Паралимпийский комитет Литвы будут финансироваться напрямую из бюджета, а для организаторов лотерей не останется обязанности выделять напрямую 8% доходов за распространенные билеты.

Прогнозируется, что литовский спорт в следующем году получит на два миллиона евро больше, чем сейчас предусмотрено в бюджете на 2022 год (20,9 млн евро). В бюджете этого года на спорт высокого мастерства намечается выделить 16,3 млн евро.

Сейчас организаторы лотерей платят налог в госбюджет в размере 5% стоимости распространенных билетов и выделяют напрямую 8% получателям помощи.