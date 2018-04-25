Новая структура в помощь правительствам при борьбе с лесными пожарами

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Германия, Испания, Италия, Франция, Швеция и Хорватия стали шестью странами-членами Евросоюза, предоставившими 6 вертолетов и 7 самолетов для создаваемого в ЕС нового воздушного флота особого назначения.

Как передает АЗЕРТАДЖ, задачей новой структуры будет оказание помощи правительствам стран в борьбе с лесными пожарами в рамках нового механизма по чрезвычайным ситуациям. Называться эта миссия будет RescEU, что является игрой слов от термина «спасать Евросоюз». Другие европейские страны также смогут в случае выхода ситуации из-под контроля получить доступ к этой технике, предназначенной для борьбы с лесными пожарами на всем пространстве ЕС.

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