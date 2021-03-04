Новая взаимовыгодная сделка между Китаем и Европейским Союзом

Китай одобрил соглашение между КНР и Европейским Союзом о защите интеллектуальной собственности. Аналитики заявили, что сделка может стать беспроигрышной для обеих сторон, учитывая, что это первый шаг к защите широкого спектра товаров.
Знаковое соглашение о географических указаниях (ГИС) между ЕС и Китаем защищает и гарантирует подлинность 100 ГИС с каждой стороны. Знак GI используется для обозначения конкретного географического происхождения продукта и определения его качеств.
Это важный вид права интеллектуальной собственности и гарантия качества. В результате сделки общее число ГИС ЕС, защищенных в Китае, увеличилось до 134, а китайских ГИС, официально защищенных в ЕС, — до 110. Европейские продукты, подпадающие под действие соглашения, содержат 52 вида вина, 13 видов сыра и различных видов фруктов, вяленого мяса и спиртных напитков.
Китайские продукты, защищенные законом, включают 28 видов чая и широкий спектр сельскохозяйственной продукции: определенные виды яблок, грибов, риса, меда и ягод Годжи. Из 100 продуктов Европейского Союза, защищенных соглашением, 26 поступают из Италии. Среди итальянских продуктов, перечисленных в соглашении — сыр моцарелла и пармезан, вино Брунелло и Барбареско, вяленое мясо Сан-Даниэле и Прошутто, а также граппа, высокоалкогольный спирт. По мнению итальянского ученого Кастеллани, в конечном итоге соглашение вырастет далеко за пределы нынешних уровней и охватит промышленную продукцию. И это действительно так, ибо согласно документу, сфера его действия расширится. К 2024 году он охватит еще 175 ГИС с каждой стороны.
В прошлом году Китай обогнал Соединенные Штаты и стал крупнейшим торговым партнером ЕС. Данные Министерства торговли Китая показали, что КНР является главным источником импорта ЕС и вторым по величине экспортным рынком. Объем двусторонней торговли в 2020 году достигнет 649,5 миллиарда долларов США.
Согласно данным ЕС, экспорт в Китай вырос на 2,2% в прошлом году по сравнению с 2019 годом. Импорт из Китая вырос на 5,6%. Это произошло, когда экспорт ЕС в остальной мир сократился на 9,4%, а импорт — на 11,6% в 2020 году на фоне глобального экономического спада, вызванного пандемией.024.by