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Китай одобрил соглашение между КНР и Европейским Союзом о защите интеллектуальной собственности. Аналитики заявили, что сделка может стать беспроигрышной для обеих сторон, учитывая, что это первый шаг к защите широкого спектра товаров.

Знаковое соглашение о географических указаниях (ГИС) между ЕС и Китаем защищает и гарантирует подлинность 100 ГИС с каждой стороны. Знак GI используется для обозначения конкретного географического происхождения продукта и определения его качеств.