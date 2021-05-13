Новая Зеландия борется с ежами

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Власти Новой Зеландии тщетно , которые расплодились и уничтожают флору и фауну. Например, по словам экспертов, «наплевав на пищевую цепочку», один ёж за сутки может съесть до 60 редких насекомых — сверчков Уэта, встречающихся только в Новой Зеландии.

Ежей завезли в страну британские колонисты много лет назад, с тех пор популяция этих животных выросла в разы из-за отсутствия хищников.

Среди методов борьбы с ежами в Новой Зеландии — отлов, охота и отравление, но мало кто из местных жителей соглашается этим заниматься из-за психологического барьера, ведь ежи выглядят очень мило.

Некоторые учёные для решения проблемы предлагают собирать ежей и отправить обратно в Великобританию, где за их сохранение как раз борются: устраивают им кормушки в садах и открывают ежиные парки отдыха.