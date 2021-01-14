Новобранцы швейцарской армии пройдут базовую военную подготовку онлайн

В январе тысячи новобранцев швейцарской армии будут учиться отдавать честь и носить автомат не выходя из дома. Из-за пандемии армия ввела онлайн-обучение для обязательной базовой подготовки. Об этом пишет hromadske.
В этом году швейцарская армия призвала двенадцать тысяч парней и девушек. Половина из них начнет прохождение службы удаленно, чтобы снизить риск распространения коронавируса.
Военная подготовка онлайн стартует 18 января. В течение этого времени призывники будут учить теорию по шесть часов в день и заниматься физическими упражнениями по четыре часа в неделю. В помощь дистанционной группе выпустят мобильное приложение с учебной программой.
Через три недели удаленки новобранцы смогут присоединиться к остальным, но сначала им придется сдать тест на коронавирус.
В Швейцарии военная служба для мужчин-граждан в возрасте от 19 до 31 года обязательна, женщины могут записаться в армию добровольно. Курс молодого бойца занимает от 18 до 21 недели, после него военнообязанные увольняются со службы, а дальше призываются на трехнедельные сборы раз в два года.Напомним, в Швейцарии провели первую вакцинацию от коронавируса препаратом компаний Pfizer/BioNTech. Первой прививку получила 90-летняя жительница дома престарелых в регионе Люцерн.korrespondent.net