Новобранцы швейцарской армии пройдут базовую военную подготовку онлайн

В январе тысячи новобранцев швейцарской армии будут учиться отдавать честь и носить автомат не выходя из дома. Из-за пандемии армия ввела онлайн-обучение для обязательной базовой подготовки. Об этом пишет hromadske.

В этом году швейцарская армия призвала двенадцать тысяч парней и девушек. Половина из них начнет прохождение службы удаленно, чтобы снизить риск распространения коронавируса.

Военная подготовка онлайн стартует 18 января. В течение этого времени призывники будут учить теорию по шесть часов в день и заниматься физическими упражнениями по четыре часа в неделю. В помощь дистанционной группе выпустят мобильное приложение с учебной программой.