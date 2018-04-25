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Новое правительство Италии пустило на берег мигрантов

Фото из открытых источников

Власти Италии согласились принять на берег 82 беженцев, спасенных благотворительными организациями в Средиземном море. Об этом сообщает 14 сентября организация «SOS Méditerranée» со ссылкой на итальянскую службу, координирующую спасательные операции на море.

«Ocean Viking» стало первым за последние 14 месяцев гражданским спасательным судном, которому было официально разрешено высадить мигрантов в Италии.

Мигранты спасены в рамках двух операций 9 и 10 сентября у берегов Ливии и подняты на борт судна «Ocean Viking», принадлежащего организациям «SOS Méditerranée» и «Врачи без границ». Сначала спасатели приняли 50 человек с надувной лодки, потом еще 34 – с попавшего в штурм парусника «Josefa», принадлежащего инициативе Resqship из Гамбурга. В числе беженцев оказалась женщина на последнем месяце беременности, ее вместе с мужем эвакуировали на Мальту.

По данным МВД Франции, 82 мигранта будут распределены среди пяти европейских стран. О готовности принять беженцев заявили Франция, Германия, Италия, Португалия и Люксембург.

belta.by

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