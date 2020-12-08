Новое правительство намерено увеличить число призывников в армии

Srž. Vido Stašaičio, vyr. eil. Ramintos Zakarkienės ir vyr. eil. Bertos Radvilaitės nuotraukos/ KAM

Новое правоцентристское правительство Литвы намерено увеличить число призывников в вооруженных силах страны (ВС).

Всеобщий призыв мужчин и женщин новый кабмин называет целью, однако признает, что в ближайший период времени это реализовано не будет.

«(…) будет последовательно увеличиваться число призывников и создан механизм альтернативной военной службы», — говорится в документе.