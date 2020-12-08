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Новое правительство намерено увеличить число призывников в армии

Srž. Vido Stašaičio, vyr. eil. Ramintos Zakarkienės ir vyr. eil. Bertos Radvilaitės nuotraukos/ KAM

Новое правоцентристское правительство Литвы намерено увеличить число призывников в вооруженных силах страны (ВС). 

Всеобщий призыв мужчин и женщин новый кабмин называет целью, однако признает, что в ближайший период времени это реализовано не будет. 

«(…) будет последовательно увеличиваться число призывников и создан механизм альтернативной военной службы», — говорится в документе. 

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Будущий кабмин ставит целью, чтобы к 2024 году численность профессиональной армии составляла не менее 14 тыс. человек. Конкретных цифр в проекте правительственной программы нет. 

Воинский призыв был частично восстановлен в ВС Литвы в 2015 году — в ответ на действия России в Украине и регионе Балтийского моря. 

Назначенная премьером Ингрида Шимоните во вторник представит в сейме программу нового, 18-го правительства страны.

Новым министром обороны станет парламентарий Арвидас Анушаускас. 

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