Новое правительство намерено увеличить число призывников в армии

Новое правоцентристское правительство Литвы намерено увеличить число призывников в вооруженных силах страны (ВС).
Всеобщий призыв мужчин и женщин новый кабмин называет целью, однако признает, что в ближайший период времени это реализовано не будет.
«(…) будет последовательно увеличиваться число призывников и создан механизм альтернативной военной службы», — говорится в документе.
Будущий кабмин ставит целью, чтобы к 2024 году численность профессиональной армии составляла не менее 14 тыс. человек. Конкретных цифр в проекте правительственной программы нет.
Воинский призыв был частично восстановлен в ВС Литвы в 2015 году — в ответ на действия России в Украине и регионе Балтийского моря.
Назначенная премьером Ингрида Шимоните во вторник представит в сейме программу нового, 18-го правительства страны.
Новым министром обороны станет парламентарий Арвидас Анушаускас.