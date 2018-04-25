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Новое руководство Еврокомиссии продолжит контролировать работу технологических компаний США

Фото из открытых источников

Европейская комиссия после смены руководства продолжит контроль над американскими технологическими компаниями.

Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Будущая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обещает принять новые законы об искусственном интеллекте и использовании больших данных в течение 100 дней после вступления в должность, которое состоится 1 ноября.

Антимонопольный орган ЕС собирает доказательства в рамках расследования практики таких компаний, как Facebook Inc. и Amazon.com Inc.

Расследования, начатые уходящим еврокомиссаром по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, сосредоточены на том, как Facebook и Amazon используют данные, собранные на их платформах, и могут в конечном счете привести к многомиллионным штрафам. Обе компании отрицают нарушения.

Урсула фон дер Ляйен и ее команда анализируют внутренние предложения относительно более строгих правил в различных областях — от ограничения технологии распознавания лиц до создания специального фонда для поддержки европейского технологического сектора.

Пресс-секретарь фон дер Лайен заявила, что она не утвердила ни один из предложенных планов, поскольку она все еще формирует свою команду еврокомиссаров.

Фон дер Ляйен в июле заявила, что выступает за справедливое налогообложение технологических гигантов. Она отметила, что, если технологические компании «хотят получать выгоду от операций в Европе, они должны разделить бремя».

Как сообщалось ранее, Франция ввела 3-процентный цифровой налог на местную выручку крупных технологических компаний. Налог затронет фирмы, чья годовая выручка в мире превышает 750 млн долларов, а во Франции — 25 млн долларов.

Он призван помешать транснациональным корпорациям уклоняться от уплаты налогов путем создания европейских штаб-квартир в странах ЕС с низким уровнем налогов. Администрация Президента США Дональда Трампа утверждает, что налог является дискриминационным по отношению к американскому бизнесу.

В повестке дня фон дер Ляйен на следующие пять лет, которую она обнародовала в июле, особое внимание уделяется регулированию искусственного интеллекта. Отмечается, что новые правила в отношении ИИ и больших данных должны следовать «европейскому пути, сбалансировать поток и широкое использование данных при сохранении высоких стандартов конфиденциальности, безопасности и этики».

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