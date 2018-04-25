Новое требование при покупке авто

Фото BFL/Томаса Урбелениса

Правительство Литвы одобрило предложение министра внутренних дел, которое поможет в борьбе с фиктивными сделками в сфере продажи транспортных средств.

Согласно проекту, предлагается утвердить модель обязательной декларации ввоза автомобиля в Литву и учредить централизованную систему учета владельцев транспортных средств (TPSAS).

Каждый покупатель автомобиля обязан в установленном порядке сообщить об этом – декларировать в Regitrа покупку или продажу транспортного средства и получить уникальный код декларации владельца транспортного средства (SDK), в соответствии с ним можно будет идентифицировать еще не зарегистрированное транспортное средство. SDK будет использоваться при продаже в Литве любого транспортного средства.

Если покупатель не задекларирует транспортное средство в системе и у него не будет SDK, то проданное транспортное средство не сможет быть зарегистрировано в регистре транспортных средств и не сможет участвовать в движении.