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Транспорт

Новое требование при покупке авто

Фото BFL/Томаса Урбелениса

Правительство Литвы одобрило предложение министра внутренних дел, которое поможет в борьбе с фиктивными сделками в сфере продажи транспортных средств.

Согласно проекту, предлагается утвердить модель обязательной декларации ввоза автомобиля в Литву и учредить централизованную систему учета владельцев транспортных средств (TPSAS).

Каждый покупатель автомобиля обязан в установленном порядке сообщить об этом – декларировать в Regitrа покупку или продажу транспортного средства и получить уникальный код декларации владельца транспортного средства (SDK), в соответствии с ним можно будет идентифицировать еще не зарегистрированное транспортное средство. SDK будет использоваться при продаже в Литве любого транспортного средства.

Если покупатель не задекларирует транспортное средство в системе и у него не будет SDK, то проданное транспортное средство не сможет быть зарегистрировано в регистре транспортных средств и не сможет участвовать в движении.

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В проекте также предусмотрена административная ответственность за такое нарушение – штраф от 150 до 300 евро, а за повторное нарушение – от 440 до 600 евро.

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