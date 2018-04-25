Новое требование: продал или купил – задекларируй

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Правительство Литвы одобрило предложение министра внутренних дел, которое поможет в борьбе с фиктивными сделками в сфере продажи транспортных средств.

Согласно проекту, предлагается утвердить модель обязательной декларации ввоза автомобилей в Литву и учредить централизованную систему учета владельцев транспортных средств (TPSAS). Каждый покупатель автомобиля обязан в установленном порядке сообщить об этом – декларировать в Regitrа о покупке или продаже транспортного средства и получить уникальный код декларации владельца транспортного средства (SDK), в соответствии с ним можно будет идентифицировать еще не зарегистрированное транспортное средство.

SDK будет использоваться при продаже в Литве любого транспортного средства. Если покупатель не задекларирует транспортное средство в системе и у него не будет SDK, то проданное транспортное средство не будет зарегистрировано в регистре транспортных средств и не сможет участвовать в движении.

В проекте также предусмотрена административная ответственность за такое нарушение – штраф от 150 до 300 евро, а за повторное нарушение — от 440 до 600 евро.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ