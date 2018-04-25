Новогоднее поздравление Президента Литовской Республики Гитанаса Науседы

Дорогие жители Литвы!
Поздравляю вас с новым, 2020 годом!
Скоро мы будем отмечать 30-летие восстановления Независимости, поэтому мы можем гордиться нашими сегодняшними достижениями и с надеждой смотреть в будущее.
Однако чтобы наши чаяния стали реальностью, мы обязаны сплотиться, больше доверять друг другу и вместе стремиться к справедливости и лучшей жизни.
Только общими усилиями мы можем преодолеть возникающие трудности.
Давайте относиться друг к другу с уважением, выйдем за рамки узких личных интересов и достигнем согласия, потому что это нужно нашему государству. Только это позволит нам создать в Литве общий уютный дом для себя и своих детей.
Пусть этот год вдохновит нас трудиться на общее благо!
Счастливого Нового года!
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