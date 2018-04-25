Новогоднее поздравление Президента Литовской Республики Гитанаса Науседы

Фото Президентуры/Робертаса Дачкуса

Дорогие жители Литвы!

Поздравляю вас с новым, 2020 годом!

Скоро мы будем отмечать 30-летие восстановления Независимости, поэтому мы можем гордиться нашими сегодняшними достижениями и с надеждой смотреть в будущее.

Однако чтобы наши чаяния стали реальностью, мы обязаны сплотиться, больше доверять друг другу и вместе стремиться к справедливости и лучшей жизни.